Реклама
Прямой эфир
Мир
С 1 августа истребители трех стран НАТО начнут патрулировать небо Прибалтики
Культура
В финале Кубка России прогремел салют и концерт
Мир
Снова заболевший COVID-19 Байден рассказал о рабочих планах
Экономика
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Мир
Адвокат Саакашвили сообщил о его уходе из грузинской политики
Общество
Источники рассказали о продаже российского бизнеса OBI за €1
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
В МИД Латвии призвали запретить выдачу виз россиянам
Спорт
«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Происшествия
Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела
Мир
Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

ПФР напомнил о перерасчете пенсий работающих пенсионеров в августе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил о перерасчете пенсий работающих пенсионеров в августе. В отличие от индексации, прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от уровня заработной платы в 2021 году, пояснили в воскресенье, 31 июля, в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

Старость на радость: ГД осенью рассмотрит законопроект о 13-й пенсии
Почему будет трудно усилить социальную поддержку пожилых граждан

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен 1,3 млн работающих пенсионеров», — рассказали в отделении агентству «Прайм».

Специалисты объяснили, что прибавка к пенсии будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов в 2021 году. Относится это правило расчета и к наемным работникам, и к самозанятым, и к тем, кто занимается частной практикой и уплачивает взносы за себя самостоятельно. Максимально увеличить пенсию работающим пенсионерам в результате перерасчета в пределах трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

«Напомним, что с 2016 года получателям страховых пенсий, продолжающим трудовую деятельность, выплата производится без учета индексаций. Пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной деятельности, выплата пенсии в новом размере с учетом индексации будет производиться после отражения данных сведений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, полученных от работодателя, с учетом доплаты за период, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы», — уточнили в ПФР.

28 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Он отметил, что регионы получат средства «на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума».

27 июля зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал «Известиям» о намерении ввести социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров. В инициативе предусматривается предоставление социального налогового вычета с зарплаты в период исполнения трудовых обязанностей налогоплательщиков, «получающих пенсии в соответствии с законодательством РФ, в размере 50%, но не более 25 тыс. рублей».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022