В Бразилии мужчина 17 лет держал в заточении жену и двоих детей

В Бразилии арестовали мужчину, который 17 лет избивал и держал в заточении жену и двоих детей. Об этом сообщила газета Bild в субботу, 30 июля.

Как отмечается в публикации, полиция получила анонимную наводку и прибыла по адресу. Сыновья мужчины, по свидетельству правоохранительных органов, были связаны. Их госпитализировали.

Газета The Sun добавляет, что в доме мужчина держал их прикованными цепями, а крики пытался заглушить музыкой. Из-за этого соседи прозвали его «ди-джеем».

По предварительной информации, мальчикам 19 и 22 года. Однако, по словам очевидцев, они похожи на 10-летних от недоедания.

Женщина рассказала полицейским, что муж не позволял ей работать, а детям — учиться. При попытках уйти от супруга женщина получала угрозы смертельной расправой.

Житель Аргентины держал свою жену взаперти 19 лет. В течение многих лет она была прикована к ножке кровати, а ее 57-летний супруг избивал ее и оказывал психологическое давление.