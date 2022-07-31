Реклама
Прямой эфир
Мир
С 1 августа истребители трех стран НАТО начнут патрулировать небо Прибалтики
Культура
В финале Кубка России прогремел салют и концерт
Мир
Снова заболевший COVID-19 Байден рассказал о рабочих планах
Экономика
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Мир
Адвокат Саакашвили сообщил о его уходе из грузинской политики
Общество
Источники рассказали о продаже российского бизнеса OBI за €1
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
В МИД Латвии призвали запретить выдачу виз россиянам
Спорт
«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Происшествия
Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела
Мир
Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
Сюжет:

NI: Вашингтону следует склонить Киев к восстановлению переговорного процесса с Москвой

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон должен склонить Киев к завершению конфликта с помощью поиска компромисса в переговорном процессе с Москвой. Об этом эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон написали в статье для The National Interest 30 июля.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

Они уточнили, что если переговоры не начнутся, поставкам вооружения и финансированию киевского режима с Запада придет конец.

«США и НАТО должны дать четко понять Украине: Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши», — пишут обозреватели.

Также Саймон и Стивенсон выразили мнение, что итоговые договоренности должны будут учитывать интересы России, а чем дольше продлится конфликт, тем тяжелее будет работать дипломатам в будущем.

30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В пресс-службе американского Госдепартамента сообщили, что Блинкен «проинформировал о переговорах с Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости Украины».

Беседа между Лавровым и Блинкеном состоялась накануне. Как отметили в российском МИДе, министр обратил внимание американского государственного секретаря на то, что продолжающаяся накачка Киева оружием затягивает конфликт и умножает жертвы. Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права. В тот же день Блинкен заявил, что беседа с Лавровым была откровенной, прямолинейной.

Последние очные переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022