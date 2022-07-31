NI: Вашингтону следует склонить Киев к восстановлению переговорного процесса с Москвой

Вашингтон должен склонить Киев к завершению конфликта с помощью поиска компромисса в переговорном процессе с Москвой. Об этом эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон написали в статье для The National Interest 30 июля.

Они уточнили, что если переговоры не начнутся, поставкам вооружения и финансированию киевского режима с Запада придет конец.

«США и НАТО должны дать четко понять Украине: Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши», — пишут обозреватели.

Также Саймон и Стивенсон выразили мнение, что итоговые договоренности должны будут учитывать интересы России, а чем дольше продлится конфликт, тем тяжелее будет работать дипломатам в будущем.

30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В пресс-службе американского Госдепартамента сообщили, что Блинкен «проинформировал о переговорах с Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости Украины».

Беседа между Лавровым и Блинкеном состоялась накануне. Как отметили в российском МИДе, министр обратил внимание американского государственного секретаря на то, что продолжающаяся накачка Киева оружием затягивает конфликт и умножает жертвы. Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права. В тот же день Блинкен заявил, что беседа с Лавровым была откровенной, прямолинейной.

Последние очные переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»