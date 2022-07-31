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IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Компания IKEA вновь запустила онлайн-распродажу своих товаров в Москве. 31 июля с сайта сети пропало сообщение о невозможности сделать заказ из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза.

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«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — говорится на сайте.

В настоящий момент на сайте работает система электронной очереди.

28 июля ритейлер IKEA заявил о невозможности покупки своей продукции для жителей Москвы. На сайте распродажи отсутствовали временные интервалы для доставки и самовывоза.

В понедельник, 25 июля, после приостановки финальной онлайн-распродажи на выходные сеть мебельных магазинов IKEA возобновила возможность приобретать товары на своем сайте, однако для этого посетители должны отстоять электронную очередь. В организации также отметили, что при отсутствии активности в течение 10 минут система вернет пользователя в очередь.

27 июля также сообщалось, что сегмент мебельного рынка России, который освободился после новости об уходе зарубежного профильного ритейлера, готовы частично заполнить в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН). В пресс-службе ведомства по Свердловской области «Известиям» сообщили, что ГУФСИН уже много лет предлагает бизнес-сообществу инвестировать в данное направление деятельности финансовые средства и поручать заключенным заказы по изготовлению мебели.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России.

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