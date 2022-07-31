С 1 августа истребители трех стран НАТО начнут патрулировать небо Прибалтики

Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Прибалтики с 1 августа в рамках обеспечения безопасности восточного фланга блока. Об этом сообщила пресс-служба НАТО 30 июля.

«В ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 и около 80 военнослужащих будут возглавлять миссию с авиабазы Шяуляй в Литве. Четыре немецких самолета Eurofighter вылетят из Эмари в Эстонии. К ним присоединятся итальянские Eurofighters, база которых находится в Польше», — говорится в заявлении.

Как отмечается, военно-воздушные силы стран-членов НАТО поочередно осуществляют патрулирование воздушного пространства над Эстонией, Латвией и Литвой после их вступления в альянс в 2004 году, потому что перечисленные прибалтийские страны имеют собственных истребителей.

6 июня в Эстонии и Латвии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью мероприятий является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

В конце апреля в министерстве обороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».