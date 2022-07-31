Чемпион Кубка Победы по боксу команда «Кама» получила 10 млн рублей

Боксеры команды «Кама», победившие в суперфинале Кубка Победы, получили сертификат на 10 млн рублей. Видео с соревнований и церемонии награждения показали «Известия».

На представленных кадрах можно наблюдать церемонию награждения. Команда «Ленинград» получила сертификат на номиналом 7 млн рублей,«Москва» — 3 млн рублей.

30 июля в подмосковном Серпухове в рамках 30-летия Федерации бокса России прошли соревнования по боксу. Зрители увидели два финала крупных турниров — в матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России сборные Центрального федерального округа (ЦФО) и Уральского федерального округа (УФО), а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» команды «Ленинград» и «Кама».

Победителем суперфинала Кубка Победы стала команда «Кама», которая одолела соперников из команды «Ленинград» со счетом 3:2.

Победителем турнира Кубка России стала команда ЦФО, которая получила за свое достижение денежный приз. Спортсмены выиграли у соперников из Уральского федерального округа со счетом 22:17.

На мероприятии присутствовали болельщики всех 85 региональных федераций и свыше 50 звезд российского бокса.