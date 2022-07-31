В финале Кубка России прогремел салют и концерт

На закрытии суперфинала Кубка России по боксу, который прошел в субботу, 30 июля, выступили российские артисты, а также прогремел яркий салют.

В подмосковном Серпухове празднование 30-летия Федерации бокса России завершилось большим концертом, на котором выступили такие артисты как Ольга Серябкина, Аниса Муртаева, коллектив Filatov & Karas, а также Rauf & Faik и певец SHAMAN с песней «Я русский». Кадры с места события показали «Известия».

Концерт прозвучал после награждения финалистов. Песни артистов сопровождались яркими пиротехническими шоу, а завершилось празднование большим салютом.

На праздник приехали россияне из 85 регионов, мероприятие посетили больше 50 звезд российского бокса, среди которых были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и профессионалы.

Победителями суперфинала Кубка Победы по боксу стала команда «Кама». Она одолела соперников из команды «Ленинград» со счетом 3:2.

В матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России — сборные Центрального и Уральского федеральных округов, а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» — команды «Ленинград» и «Кама».

После турниров президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил о намерении вывести командный кубок РФ по боксу на мировой уровень. Он отметил, что местные соревнования показали интерес к такому формату соревнований и у боксеров, и у зрителей.