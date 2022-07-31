РФ пригласила экспертов ООН и Красного Креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке

Россия направила официальное приглашение экспертам Красного Креста и Организации Объединенных Наций в рамках расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), в котором содержались пленные украинские боевики. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в российском Министерстве обороны.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», — говорится в сообщении министерства.

Радикалы нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ночь на 29 июля. По данным Минобороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев. Многие из 193 военнопленных получили ранения, добавили в ведомстве. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Среди военнопленных в СИЗО были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Экс-командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя «Известиям» обстрел, назвала такие действия украинских националистов циничными и заявила, что киевская власть опасна как для украинцев, так и для иностранных наемников.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости Донецка и Луганска.

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