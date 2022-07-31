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Зеленский сообщил об эвакуации жителей с подконтрольной Киеву Донецкой области

Зеленский: Киев решил эвакуировать подконтрольную ему территорию Донецкой области
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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев, которые могут связаться с оставшимися в подконтрольной Киеву части Донецкой области гражданами, убедить их эвакуироваться. Об этом он рассказал заявил он в ролике от 30 июля.

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«Постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, всё организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя», — сказал он в размещенном в Telegram-канале видео.

Ранее в этот день с таким же сообщением выступила вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Она призвала граждан эвакуироваться с территории Донбасса из-за опасности замерзнуть зимой.

Пока украинское руководство призывает граждан эвакуироваться, боевики забрасывают центр Донецка запрещенными противопехотными фугасными минами нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 30 июля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации.

Российские саперы обследуют центр города, чтобы выявить и обезвредить противопехотные мины «Лепесток». В ночь на 28 июля штаб территориальной обороны ДНР рассказал, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав «Лепестки».

22 июля сотрудник одного из российских силовых ведомств сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит масштабную операцию в Николаеве по выявлению и зачистке нелояльных киевскому режиму и имеющих связи с Россией граждан.

15 июля глава межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев доложил, что в Одесской области подозреваемых в пророссийских настроениях госслужащих задерживают и увозят в неизвестном направлении.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, которая продолжается до сих пор. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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