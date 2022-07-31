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Плененный боевик рассказал об ударе по СИЗО в Еленовке

Выживший украинский военнопленный Иван рассказал об ударе по колонии в Еленовке
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Фото: НТВ
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Выживший во время ракетного удара по колонии в Еленовке плененный украинский боевик Иван рассказал об ударе националистов по СИЗО в Еленовке, где он содержался. Его историю 30 июля опубликовал в Telegram-канале телеканал НТВ.

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«Ночью мы спали, потом произошел моментальный взрыв и начало всё гореть. Были двухэтажные кровати, естественно, где мы все жили. Нас там было 190 человек. И начали кровати падать, гореть все. И моментально кто-то сразу же сообразил, что делать, сразу же начал помогать раненым и прочим другим выбегать», — поделился Иван.

Он добавил, что в настоящий момент всех пострадавших от обстрела доставили в больницу, где российские специалисты оказывают им медицинскую помощь в полном объеме.

В тот же день пострадавшие от удара пленные рассказали «Известиям» о том, как выбирались из изолятора после обстрела. Один из них отметил, что пострадавшим сразу же оказали медицинскую помощь, медработники выставили приоритеты по степени тяжести раненых.

Радикалы нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ночь на 29 июля. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что украинские военные атаковали следственный изолятор, потому что пленные свидетельствуют против своего руководства.

По данным Минобороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев. Многие из 193 военнопленных получили ранения, добавили в ведомстве. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Среди военнопленных в СИЗО были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Экс-командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя «Известиям» обстрел, назвала такие действия украинских националистов циничными и заявила, что киевская власть опасна как для украинцев, так и для иностранных наемников.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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