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Российские саперы обезвредили противопехотные мины «Лепесток» в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обстрелянный запрещенными противопихотными минами «Лепесток» центр Донецка обследую российские саперы, чтобы найти и обезвредить разбросанные по городу орудия уничтожения. Кадры работы специалистов 30 июля показали «Известия».

Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПФМ-1С («Лепесток») имеет вес 80 граммов. Обычно она не убивает, но калечит человека, убойных осколков не образует. Надпись «1С» на крыле мины говорит о наличии устройства самоликвидации. Выпуск ее прекращен. Небольшой размер мины осложняет поиск, особенно в густой траве.

Ранее в этот день «Известия» показали кадры с последствиями атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черногвардейский район Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские военные разбросали запрещенные противопехотные фугасные мины «Лепесток» нажимного действия.

29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

В ночь на 28 июля штаб территориальной обороны ДНР рассказал, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав «Лепестки».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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