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Боксер Колесников рассказал о своей тактике на финале Кубка России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боксер Руслан Колесников 30 июля рассказал «Известиям» о том, какой тактики придерживался в сражении финалистов командного Кубка России.

Спортсмен заявил, что надеялся на первый сложный раунд и ожидал сильной первоначальной атаки соперника, так как он был полон сил и энергии.

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«Планировал отдать первый раунд, а начиная со второго понемногу прибавлять и забрать четвертый раунд... Но не ожидал, что будет настолько грязный бой, удары по затылку были, пару раз получил, если признаться, даже повело. Не ожидал», — поделился Колесников.

30 июля в подмосковном Серпухове в рамках 30-летия Федерации бокса России прошли соревнования по боксу. Зрители увидели два финала крупных турниров — в матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России сборные Центрального федерального округа (ЦФО) и Уральского федерального округа (УФО), а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» команды «Ленинград» и «Кама».

Победителем турнира стала команда ЦФО, которая получила за свое достижение денежный приз. Спортсмены выиграли у соперников из Уральского федерального округа со счетом 22:17.

На мероприятии присутствовали болельщики всех 85 региональных федераций и свыше 50 звезд российского бокса.

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