Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Президент России Владимир Путин 30 июля посетил музейно-исторический парк «Остров фортов», расположенный в Кронштадте. Российский лидер осмотрел его в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Среди ближайших планов развития кластера «Остров фортов» — открытие 31 июля, в день ВМФ, третьей очереди музейно-исторического парка. В нем будут расположены спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.

Как ранее, 16 июня, рассказывала Ксения Шойгу, в музейно-историческом парке началась реставрация фортов, строительство конгрессно-выставочного комплекса и музея военно-морской славы. По ее словам, в течение года планируется провести некоторые изменения в Кронштадте, например, закончить конгрессно-выставочный комплекс, после чего можно будет наблюдать «разительные изменения» в рамках облика фортов, а также атомную подлодку «Ленинский комсомол» на месте ее постоянного базирования внутри музея.

В декабре прошлого года Ксения Шойгу поделилась планами по открытию около 1,5 тыс. новых рабочих мест в рамках туристско-рекреационного кластера. По ее словам, там будут нужны историки, представители культурной сферы, работники фуд-кортов и детских клубов.

Подлодку «Ленинский комсомол» доставили в Кронштадт осенью 2021 года. Она стала частью новой музейной экспозиции «Остров фортов». Подлодку установят на металлические опоры в здании со стеклянным куполом. Комплекс планируют открыть в 2023 году.

Проект «Остров фортов» реализуется по поручению Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как города-музея. На территории более 100 га планируется создание кластера образовательной и рекреационной направленности.