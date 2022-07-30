Источники рассказали о продаже российского бизнеса OBI за €1

Компания OBI GmbH закрыла сделку по продаже своих российских отделений за €1. Об этом 30 июля рассказала газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По соглашению, шесть юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI перейдут к группе российских инвесторов. Сумма сделки, по словам собеседника издания, составила «символический» €1.

На первом этапе владельцем 40% долей в этих фирмах станет группа инвестиционно-строительных компаний MAX (ГИСК МAX), а 60% – бизнесмен Йозеф Лиокумович. Позднее у ГИСК Маx появится возможность продать свою часть бизнеса третьим лицам. Входит ли в число возможных покупателей этой доли Лиокумович, не уточнялось.

15 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении российского бизнеса OBI. В ФАС убеждены, что проведение сделки не ограничит конкуренцию, так как компании осуществляют свою деятельность на разных рынках. «Группа MAX» занимается разработкой строительных проектов, в то время как OBI осуществляет продажу непродовольственных товаров, оказывает коммунальные услуги и представляет здания в аренду.

Ранее, 2 июня, в пресс-службе торговой сети OBI заявили, что компания приступила к перезаключению договоров со своими партнерами с учетом новой экономической реальности.

До этого, 29 апреля, Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о покупке OBI.

В начале марта OBI объявила об уходе из России, приостановив продажи. Спустя некоторое время ее представители заявили, что магазины переданы в доверительное управление. В конце апреля внешние управляющие решили возобновить торговлю — до конца майских праздников открыли все магазины, первым заработал гипермаркет в Москве на Ходынском поле.

Решение OBI о прекращении работы в России было связано со спецоперацией Москвы по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. РФ подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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