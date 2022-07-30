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Вице-премьер Украины Верещук заявила об эвакуации 220 тысяч человек из ДНР до начала зимы

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Власти Украины объявили о решении эвакуировать население из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом 30 июля сообщила вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

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«33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тыс. детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — приводит ее слова агентство УНИАН.

Верещук уточнила, что в случае отказа эвакуироваться, гражданин «должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».

Она также подчеркнула, что тепла в Донецкой области в зимний период не будет, и правительство эвакуирует людей из региона, который в результате боевых действий остался без газа и электроснабжения, уточнила «Газета.Ru». По предварительным подсчетам, речь может идти о 220 тыс. жителей.

28 июля, после сообщения о дефолте «Нафтогаза» по еврооблигациям, украинцам посоветовали вязать свитера, теплые носки и заклеивать окна к зиме. Из-за сложностей в вопросе закупки газа для отопительного сезона правительство Украины гарантировать тепло в сезон не может, как и страны Европы — содействие в решении этой проблемы. От прямых закупок российского топлива Киев отказался еще в 2015 году, перекупая российский газ у европейцев.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у правительства страны субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В холдинге отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

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