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Аналитики спрогнозировали рост цен на говядину в США

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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В США ожидают роста цен на говядину из-за продажи и ликвидации стад крупного рогатого скота. Такими прогнозами в субботу, 30 июля, поделились опрошенные телеканалом Fox News аналитики.

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Как уточняется в материале, тенденция на увеличение стоимости фиксировалась на протяжении года: так, цена говяжьего фарша в июне выросла на 9,7% в сопоставлении с прошлогодними показателями.

«Мы ожидаем, что цены [на мясо] продолжат подниматься, но все должны помнить, что это не фермеры их устанавливают», — сообщил глава Национальной ассоциации скотоводов США Колин Вудалл.

По словам американских фермеров, сокращение поголовья крупного рогатого скота происходит из-за засухи, нехватки сена и роста затрат на содержание животных, включая корма, которые, по оценкам участников рынка, подорожали на 50%.

Вудалл отметил, что если раньше была возможность вывоза стад животных в регионы с меньшим уровнем засухи и наличием пастбищ и сена, то теперь проблема стала повсеместной для страны. Он пояснил, что такое происходит, потому что «все сталкиваются со сложностями поиска фуража, необходимого для кормления животных».

По его оценкам, издержки на разведение и содержание животных в США значительно выросли, включая стоимость топлива для транспорта и удобрений для выращивания кормов.

Кроме того, по расчетам министерства сельского хозяйства США, фермы уже снизили поголовье рогатого скота по сравнению с 2021 годом. Так, общая численность животных в июле составила 98,8 млн голов, что на 2% ниже сопоставимого показателя в прошлом году.

Ранее, 29 июля, американская компания по производству конфет и шоколада Hershey's предупредила, что не сможет в полной мере удовлетворить спрос на сладости в преддверии Хэллоуина, который отмечают в октябре. Как уточняется, причиной проблем с производством стала нехватка основных ингредиентов, например какао, а также проблемы с логистическими цепочками.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

В США наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также на топливо. В июне цены на бензин в США достигли рекордных $5,02 за галлон (3,785 л), и, хотя недавно они опустились до $4,66, это всё равно на $1,5 выше, чем в июле 2021 года.

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