Прибывшие на учения НАТО британские десантники избили в баре мужчину

Бойцы 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании, участвующие в совместных учениях НАТО в Северной Македонии, избили мужчину в ресторане в центре Скопье. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на потерпевшего, которым оказался гражданин Великобритании.

Как рассказал изданию пострадавший, четверо британских десантников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, искали повод для драки. В результате случившегося конфликта мужчине потребовалась помощь врачей в Северной Македонии, а после возвращения на родину ему пришлось пройти краткий курс лечения в больнице Лондона.

Мужчина добавил, что местные органы правопорядка не сотрудничают с военной полицией Великобритании, в результате чего процесс расследования обстоятельств произошедшего замедляется.

Как заявили в издании, министерство обороны Великобритании отказалось комментировать ситуацию, а также не дало никакой информации о том, были ли отстранены от службы участвовавшие в драке военнослужащие.

В начале мая появилась информация о том, что около 1,8 тыс. бойцов из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании прибыли в Северную Македонию для участия в совместных учениях стран НАТО. Как уточнили в британской дипмиссии, учения были призваны внести дополнительный вклад в обеспечение европейской безопасности.

В марте на греческом острове Крит состоялся митинг после инцидента с пьяными американскими военнослужащими. По данным СМИ, трое военнослужащих выломали дверь комнаты в отеле, в которой находилась несовершеннолетняя девушка. Подростку пришлось прятаться в ванной.