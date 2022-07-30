Минобороны опубликовало списки погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке

Министерство обороны РФ опубликовало списки погибших и раненых украинских военнопленных в результате ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике. Пофамильный перечень размещен на информационных ресурсах ведомства 30 июля.

Так, по последним данным, погибли 50 украинцев, тяжело ранены 73 пленных. Пострадавших госпитализировали.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — подчеркнули в Минобороны России.

Как ранее стало известно, ВСУ нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по следственному изолятору в ночь на 29 июля.

В тот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Комментируя произошедшее, военный эксперт Виктор Литовкин сказал «Известиям», что украинцы атаковали СИЗО, потому что пленные свидетельствуют против своего руководства.

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима.

На следующий день, 30 июля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за ракетный удар ответственны президент Украины Владимир Зеленский и США.

В то же время выжившие военнопленные рассказали, что им сразу же оказали медицинскую помощь и сейчас они находятся в больнице с хорошими условиями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».