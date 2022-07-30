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Немцы жестко раскритиковали власти после слов главы минобороны об оружии Киеву

Немцы в соцсетях обвинили власти в разжигании конфликта на Украине из-за слов Ламбрехт об оружии
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Фото: Commons.wikimedia.org/HH58
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Пользователи социальной сети Twitter остались недовольны после опубликованного 29 июля заявления главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что ФРГ планирует поставить Киеву дополнительную помощь в виде 16 танковых мостоукладчиков типа Biber.

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«Нет уж, не за мой счет, товарищи. Не за мой счет. Затягивать конфликт — это значит быть его виновником. Если наши власти слишком глупы, чтобы обеспечить свою безопасность при помощи дальновидной политики, то демократия больше не нужна. США приказывают, а мы им подчиняемся!» — прокомментировал это решение один из пользователей сети.

Некоторые комментаторы задавались вопросом, почему граждан Германии должна волновать ситуация вокруг Украины.

«Почему мы должны вмешиваться в конфликт, который нас абсолютно не касается, тем самым подталкивая Германию к краю пропасти?» — написал один из читателей.

Некоторые пользователи отметили, что слова властей Германии расходятся с тем, что они делают на самом деле.

«Кто хочет мира, тот не поставляет оружие», — отметил один из читателей.

Ранее, 27 июля, правительство ФРГ дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 для нужд ВСУ.

Днем ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин поставил Киеву обещанное тяжелое вооружение. По информации агентства DPA, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубицах.

Западные страны активно вооружают Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Россия осуждает такие действия государств. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, поставляя оружие и технику Киеву якобы для укрепления потенциала страны, страны совершают очередное военное преступление и только затягивают конфликт. В Москве подчеркивали, что цели спецоперации будут выполнены вне зависимости от поставок западного вооружения Киеву.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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