«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Действующий чемпион России по футболу петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура чемпионата по футболу. Встреча состоялась 30 июля на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

Голы были забиты во втором тайме.

Открыл счет на 64-й минуте Вендел. Также голы забили Клаудиньо (76-я минута), Иван Сергеев (80, 90+3), Зелимхан Бакаев (90+1).

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру.

«Могу сказать два слова: «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату», — сказал он корреспонденту «Спорт-Экспресса».

В результате «Зенит» набрал семь очков. Команда вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» опустился на 12-ю строчку.

В Грозном 6 августа «Зенит» сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день сразится с «Краснодаром».

Ранее, 29 июля, футбольный клуб «Краснодар» одолел на выезде команду «Урал» в матче третьего тура чемпионата России. Игра на «Екатеринбург Арене» прошла со счетом 3:1 в пользу гостей.