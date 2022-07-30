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Команда ЦФО получила денежный приз за победу в Кубке России по боксу

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Фото: Федерация бокса России/rusboxing.ru
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Команда Центрального федерального округа (ЦФО) получила денежный приз за победу в Кубке России по боксу. Спортсмены выиграли у соперников из Уральского федерального округа (УФО) со счетом 22:17. Соревнования прошли в подмосковном Серпухове 30 июля.

Третье место завоевала команда Северо-Кавказского федерального округа. Она обыграла спортсменов из Приволжского федерального округа.

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В этом году призовой фонд турнира составил 20 млн рублей. Победители получили 10 млн рублей, команда, занявшая второе место, — 7 млн рублей, третье — 3 млн рублей.

Как сообщалось, турнир состоялся ранее в субботу в рамках празднования 30-летия Федерации бокса РФ. Зрители увидели два финала крупных турниров — в матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России сборные ЦФО и УФО, а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» команды «Ленинград» и «Кама».

На мероприятии присутствовали болельщики всех 85 региональных федераций и свыше 50 звезд российского бокса.

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