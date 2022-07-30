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Мехонцев поделился ожиданиями от боя Монсон — Дацик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боксер-профессионал, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев 30 июля рассказал «Известиям», чего ожидает от турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого в главном поединке сразятся Вячеслав Дацик и Джефф Монсон.

«Ожидания есть, что будет хорошее зрелище. Я надеюсь, что они (Дацик и Монсон — Ред.) покажут хороший уровень для зрителей, которые будут смотреть поединок по телевизору или придут на трибуны», — сказал Мехонцев.

По мнению спортсмена, Монсон хоть и возрастной, но более профессиональный и техничный боец, в то время как Дацик — «хаотичный». При этом болеть Мехонцев будет за Дацика.

«Если по очкам будут считать, то выиграет Дацик, но если кто-то кого-то придушит, то, наверное, это сделает Монсон. Или возьмет на болевой», — полагает Мехонцев.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

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