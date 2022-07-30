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Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Antonin Vincent/Dppi
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Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл выиграл квалификацию 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии. Он показал результат 1 мин. 17,377 сек., таким образом впервые в карьере урвав победу.

Вторым пришел испанец из команды «Феррари» Карлос Сайнс (+0,044), третьим — его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (+0,190).

Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал седьмой результат (+0,765), а нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» пришел десятым из-за технических сложностей.

Квалификация состоялась 30 июля на автодроме «Хунгароринг», Гран-при Венгрии состоится 31 июля.

9 июля Макс Ферстаппен занял первое место в спринтерской гонке 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии. Вторым финишировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер из Монако, третьим стал партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс-младший.

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