Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1»

Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл выиграл квалификацию 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии. Он показал результат 1 мин. 17,377 сек., таким образом впервые в карьере урвав победу.

Вторым пришел испанец из команды «Феррари» Карлос Сайнс (+0,044), третьим — его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (+0,190).

Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал седьмой результат (+0,765), а нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» пришел десятым из-за технических сложностей.

Квалификация состоялась 30 июля на автодроме «Хунгароринг», Гран-при Венгрии состоится 31 июля.

9 июля Макс Ферстаппен занял первое место в спринтерской гонке 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии. Вторым финишировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер из Монако, третьим стал партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс-младший.