Российский боксер Артур Бетербиев пожелал Федерации бокса России стать первой в мире. Ряд спортсменов поздравили организацию с 30-летием 30 июля.

«Желаю, чтобы Федерация бокса России была номер один в мире», — сказал спортсмен.

Боксер Федор Чудинов пожелал российским спортсменам и дальше добиваться высоких результатов.

30 июля в Серпухове отметили 30-летие Федерации бокса России. Фанаты этого вида спорта смогли увидеть два финала крупных турниров — в матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России сборные Центрального и Уральского федеральных округов, а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» команды «Ленинград» и «Кама». Призовой фонд каждого из соревнований составлял 20 млн рублей.

На торжество приехали болельщики всех 85 региональных федераций, а также более 50 звезд российского бокса — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы-профессионалы. Для гостей выступали Ольга Серябкина, Rauf & Faik, Filatov & Karas и многие другие. Завершился праздник грандиозным пиротехническим шоу.

Федерация бокса РФ была основана в 1992 году. Как отметили в организации, за 30 лет спортсмены выиграли 10 золотых медалей Олимпийских игр, 27 наград высшей пробы на чемпионатах мира у мужчин и 24 — у женщин.