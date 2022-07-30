Для гостей «Цветочного джема» устроят мастер-класс по фотосъемке

В столице для гостей фестиваля «Цветочный джем» организуют мастер-класс по фотосъемке. Об этом сообщает оргкомитет цикла уличных мероприятий «Московские сезоны», в рамках которого проводится фестиваль.

Открытое занятие пройдет 2 августа с 18:00 на Кузнецком Мосту, у входа в ЦУМ, проведут его блогеры. Они объяснят, как выбрать удачный ракурс и фон, как отредактировать фотографию на телефоне, и помогут отработать полученные знания на практике.

На мастер-классе, который назвали «Цветочное настроение», участников поделят на команды, у каждой группы будет свой куратор. Всего на обучение возьмут 30 человек. Предварительная регистрация не предусмотрена, будет живая очередь.

«Серия фото на фоне сада «Цветочный джем» подарит вдохновение на создание самостоятельных образов», — отметили в оргкомитете.

Там также напомнили о конкурсе на лучшие фото, сделанные на фестивале. Для участия нужно поделиться своими снимками во «ВКонтакте», поставить хештег #ЦветочныйДжем и подписаться на группу «Московские сезоны». Победителей объявят 8 августа, им подарят набор садовых инструментов.

Фестиваль «Цветочный джем» стартовал 22 июля. На различных площадках города воссоздали лучшие конкурсные и специальные проекты «Цветочного джема» прошлых лет: столицу украсили висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова. Увидеть их можно вплоть до 11 сентября.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.