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Пушков оценил возможность начала военного конфликта между КНР и США

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Guenter Fischer
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Член Совета Федерации Алексей Пушков 30 июля прокомментировал вероятность военного противостояния между Китаем и США на фоне визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Полет Пелоси на Тайвань как спусковой курок войны между США и Китаем? Возможно ли такое? Возможно. Но насколько вероятно? <…> Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого ? На все три вопроса я даю отрицательный ответ», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков добавил при этом, что нельзя полностью исключать возможность военного конфликта.

«Как мы видим в последние годы, слишком часто иррациональное начало берет верх при принятии политических решений», — резюмировал член Совфеда.

Ранее 30 июля появилась информация о том, что борт ВВС США, на котором находится Пелоси, вылетел с авиабазы Эндрюс и взял курс на Тихий океан. На данный момент самолет сел в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Дальнейший путь лайнера пока неизвестен.

Мировые СМИ пристально следят за поездкой Пелоси после сообщений о том, что она может посетить Тайвань. Как писала газета Financial Times со ссылкой на источники, политик может нанести визит для демонстрации поддержки Тайваню.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга 19 июля заявил, что Пекин не оставит без реакции такие планы американской стороны.

Кроме того, в посольстве КНР в США «Известиям» подтвердили, что Китай готов принять «решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности».

В субботу, 30 июля, стало известно, что народно-освободительная армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. Соединенные Штаты открыто поддерживают власти Тайваня.

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