Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Мир
Американский военный счел невозможным для ВСУ отбить Херсонскую область
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня
Мир
Папа римский Франциск заявил о готовности уйти в отставку
Мир
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
ВС РФ разгромили воинский эшелон с элитным батальоном президента Украины
Экономика
Экспорт товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46%
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Общество
СК просит суд арестовать руководителей хостела после гибели восьми человек
Политика
Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ 31 июля

Американская журналистка Энн Коултер обвинила США в слишком долгом унижении России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США слишком долго унижали россиян, заявила американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на ток-шоу британского телеведущего Пирса Моргана.

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»
Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС

«Украина исторически была зоной влияния Российской империи. В НАТО после распада СССР нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — сказала она.

Коултер напомнила, что после теракта 11 сентября 2001 года в США российский лидер Владимир Путин был первым, кто выразил соболезнования, позвонив Джорджу Бушу-младшему, занимавшему на тот момент пост главы Белого дома. Но американский президент, в свою очередь, не перезвонил.

Журналистка отметила, что у американцев и британцев есть свои проблемы, и заявила, что западные страны должны перестать поддерживать Киев.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента США доктор Керри Картхнер 28 июля выразил мнение, что американской стороне необходимо возобновить былые контакты с Россией.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать. Он подчеркнул, что рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции, о которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022