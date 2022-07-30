США слишком долго унижали россиян, заявила американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на ток-шоу британского телеведущего Пирса Моргана.

«Украина исторически была зоной влияния Российской империи. В НАТО после распада СССР нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — сказала она.

Коултер напомнила, что после теракта 11 сентября 2001 года в США российский лидер Владимир Путин был первым, кто выразил соболезнования, позвонив Джорджу Бушу-младшему, занимавшему на тот момент пост главы Белого дома. Но американский президент, в свою очередь, не перезвонил.

Журналистка отметила, что у американцев и британцев есть свои проблемы, и заявила, что западные страны должны перестать поддерживать Киев.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента США доктор Керри Картхнер 28 июля выразил мнение, что американской стороне необходимо возобновить былые контакты с Россией.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать. Он подчеркнул, что рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции, о которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к РФ.

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