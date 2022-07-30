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Папа римский Франциск заявил о готовности уйти в отставку

Папа римский Франциск заявил о готовности покинуть пост из-за проблем со здоровьем
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jacques Boissinot
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Папа римский Франциск рассказал о готовности уйти в отставку. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время возвращения из Канады в Рим, передает «Радио Ватикана».

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Как он уточнил, путешествовать в том же ритме, как и раньше, не получается.

«Полагаю, в моем возрасте и с этим ограничением я должен перейти на немного щадящий режим, чтобы иметь возможность служить Церкви. Тогда, наоборот, я смогу подумать о возможности отойти в сторону, и это — со всей честностью — не катастрофа», — отметил папа римский.

Понтифик не увидел проблем в смене папы. Также он добавил, что придется ограничить себя в деятельности, так как необходимая ему операция на колене не является выходом, потому что врачи предупреждают о проблемах с анестезией.

В субботу завершился 37-й международный апостольский визит папы Франциска в Канаду. Папа пробыл неделю в Эдмонтоне, он извинился за роль Католической церкви в жестоком обращении с канадскими детьми коренных народов в школах-интернатах.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов под нужды федерального правительства. Спустя шесть лет документ дополнили поправкой о создании специальных школ, которые получили название резидентских.

Эти учебные заведения находились под управлением Католической церкви, туда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Через такие школы прошло по меньшей мере 150 тыс. детей. Отмечается, что многие ученики подвергались насилию. Кроме того, дети были лишены медицинской помощи. Погибли как минимум 4 тыс. детей.

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