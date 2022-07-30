В суде заявили о противодействии владельцев сгоревшего в Москве хостела следствию

Руководство хостела на юге Москвы, где в результате пожара погибли восемь человек, оказывает активное противодействие следствию. Об этом на заседании в Пресненском суде столицы 30 июля заявила следователь.

«[Рауф и Элеонора] Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы. После проверок хостела в 2019 и 2022 годах ими не были устранены выявленные недостатки, что привело к таким жертвам», — сказала представитель Следственного комитета РФ (СК).

Ранее 30 июля СК запросил Пресненский суд Москвы отправить в следственный изолятор (СИЗО) двух руководителей хостела на юге Москвы, в котором в ночь на 29 июля из-за пожара погибли восемь человек. Как уточнили в пресс-службе суда, учредителю и генеральному директору хостела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)

Сообщается, что ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы случился пожар, вследствие которого погибли восемь человек. Как рассказали источники в экстренных службах, причиной смерти стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.