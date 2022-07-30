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Полковник США рассказал о последнем шансе для Киева

Американский полковник Макгрегор заявил о последней возможности для Киева завершить конфликт путем переговоров
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Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что у Украины остался последний шанс урегулировать конфликт путем переговоров, так как ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. Об этом он сказал 28 июля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва скорее всего не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», — сказал Макгрегор.

Американский полковник считает, что Запад больше не сможет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как Европа сталкивается с экономическими и политическими проблемами. По его мнению, острая нехватка российского газа и других попавших под санкции товаров приведет к кадровым изменения в правительстве и поспособствует урегулированию отношений с Москвой.

Ранее, 20 июля, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также отметил, что США и Великобритания хотят превратить конфликт на Украине в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

До этого, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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