Пятилетний мальчик утонул в аквапарке в Астрахани

В астраханском аквапарке 30 июля утонул пятилетний мальчик, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Астраханской области.

«Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели ребенка в бассейне. В ходе проверки установлено, что 30 июля 5-летний мальчик утонул в бассейне по улице Джона Рида», — говорится в сообщении.

Как рассказали в СК, ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей, после чего вылез и убежал из зоны видимости родственников. Затем ребенок, находясь без присмотра, снова прыгнул в воду и начал тонуть. Другие посетители аквапарка заметили мальчика, вытащили его из воды и попытались оказать первую помощь, но спасти ребенка не удалось.

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 29 июля, было возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика в пруду села Тамбовка, Амурская область. Уточняется, что во время игры у водоема ребенок потерял свой тапочек и его отнесло от берега. Ребенок постарался добраться до него вплавь, но в центре водоема подросток скрылся под водой. Его тело обнаружил водолаз на следующий день.