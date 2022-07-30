Рост стоимости жизни привел не только к увеличению числа людей, которые не могут оплатить лечение домашних питомцев у ветеринара, но и к проблемам при погребении домашних животных. Об этом 30 июля сообщила газета The Guardian.

«Смерть домашнего животного теперь может быть одним из самых дорогих моментов для осиротевших владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье», — говорится в публикации.

В настоящее время на сайтах по сбору средств выросло количество объявлений владельцев домашних животных, нуждающихся в деньгах на покрытие расходов. Кремация собаки может стоить в Соединенном Королевстве £250 ($300).

Накануне The Spectator сообщил, что Европу просят заплатить за «немецкую близорукость», к чему попытались бы привлечь и Великобританию, будь она членом Европейского союза (ЕС). На неделе без ветра страна переплатила за энергию 5000% сверх стоимости импорта из Бельгии.

Генеральный директор McDonald's в Великобритании Алистер Макроу сообщил, что впервые за 14 лет в заведениях сети выросли цены на чизбургер. Это произошло вследствие растущей инфляции в Великобритании.