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Британцы стали испытывать трудности при оплате похорон питомцев

The Guardian: многие британцы с трудом покрывают расходы на погребение питомцев
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Фото: ТАСС/DPA/Ralf Hirschberger
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Рост стоимости жизни привел не только к увеличению числа людей, которые не могут оплатить лечение домашних питомцев у ветеринара, но и к проблемам при погребении домашних животных. Об этом 30 июля сообщила газета The Guardian.

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«Смерть домашнего животного теперь может быть одним из самых дорогих моментов для осиротевших владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье», — говорится в публикации.

В настоящее время на сайтах по сбору средств выросло количество объявлений владельцев домашних животных, нуждающихся в деньгах на покрытие расходов. Кремация собаки может стоить в Соединенном Королевстве £250 ($300).

Накануне The Spectator сообщил, что Европу просят заплатить за «немецкую близорукость», к чему попытались бы привлечь и Великобританию, будь она членом Европейского союза (ЕС). На неделе без ветра страна переплатила за энергию 5000% сверх стоимости импорта из Бельгии.

Генеральный директор McDonald's в Великобритании Алистер Макроу сообщил, что впервые за 14 лет в заведениях сети выросли цены на чизбургер. Это произошло вследствие растущей инфляции в Великобритании.

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