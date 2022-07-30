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МО России заявило об уничтожении эшелона с элитным батальоном президента Украины

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Вооруженные силы РФ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования 28 июля разгромили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР). Он перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщил 30 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», — заявил он.

Около 6000 жителей Бердянска подали заявления на получение российских паспортов. Онлайн спецоперации 30 июля
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Кроме того, по его словам, 29 июля был поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня украинской 110-й механизированной бригады в районе Яснобродовки в ДНР. Уничтожено до 30 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ликвидирована военная техника, склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».

«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината», — добавил он, уточнив, что ликвидированы 30 нацистов.

Министерство обороны России 28 июля сообщило, что российская авиация ударами высокоточного оружия уничтожила в Херсонской области более 130 украинских военных. Так, свою боеспособность утратил батальон 60-й пехотной бригады ВСУ.

По информации Минобороны РФ на 30 июля, всего с начала проведения российской спецоперации по защите Донбасса уничтожены: 261 украинский самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотника, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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