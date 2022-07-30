Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Мир
Американский военный счел невозможным для ВСУ отбить Херсонскую область
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня
Мир
Борт с Нэнси Пелоси вылетел в направлении Тайваня
Мир
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
ВС РФ разгромили воинский эшелон с элитным батальоном президента Украины
Экономика
Экспорт товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46%
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Общество
СК просит суд арестовать руководителей хостела после гибели восьми человек
Политика
Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ 31 июля
Сюжет:

«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в Латвию по июльской заявке из-за нарушения условий отбора газа. Об этом в субботу, 30 июля, сообщается в Telegram-канале компании.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — сказано в заявлении.

Ранее, 28 июля, глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро. Он подчеркнул, что газ покупают не напрямую «Газпрома», а у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Закатить трубу: к чему приведут планы ЕС сократить потребление газа на 15%
Поможет ли это преодолеть энергокризис и при чем тут рецессия

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

20 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна не собирается покупать российский газ. Это решение было принято латвийскими властями после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, подчеркнул он.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Позднее, 31 марта, был подписан соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022