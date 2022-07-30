«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора

«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в Латвию по июльской заявке из-за нарушения условий отбора газа. Об этом в субботу, 30 июля, сообщается в Telegram-канале компании.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — сказано в заявлении.

Ранее, 28 июля, глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро. Он подчеркнул, что газ покупают не напрямую «Газпрома», а у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

20 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна не собирается покупать российский газ. Это решение было принято латвийскими властями после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, подчеркнул он.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Позднее, 31 марта, был подписан соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны.