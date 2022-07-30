СК просит суд арестовать руководителей хостела после гибели восьми человек

Следственный комитет (СК) России 30 июля запросил Пресненский суд Москвы отправить в следственный изолятор (СИЗО) двух руководителей хостела на юге Москвы, в котором в ночь на 29 июля из-за пожара погибли восемь человек.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября», — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Как уточнили в пресс-службе суда, учредителю и генеральному директору хостела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)

Ранее, 30 июля, появилась информация, что руководство сгоревшего хостела на юге Москвы, где в результате пожара погибли восемь человек, задержано. Как сообщает следствие, задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. С ними проводятся следственные действия, по месту их проживания — обыски.

Ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смерти стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.