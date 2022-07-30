Во Владивостоке пройдут международные соревнования по гребле

Международные соревнования по гребле пройдут в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщает zr.media со ссылкой на официального представителя Федерации гребного спорта России Антона Заруцкого.

Дистанция составит 800 м. При этом олимпийский стандарт — это 2 тыс. м. Такое решение было принято для зрелищности регаты — спортсмены всё время смогут находиться в поле зрения зрителей.

Организаторы также проведут состязание по гребле-индор, то есть гребле в помещении — на специальных тренажерах. Среди студентов проведут восемь мужских испытаний и четыре безрульных — в женской категории.

Прием заявок на участие в соревнованиях — открытый. Желательно собрать команду, отмечается в материале.

Турнир состоится на острове Русском, в бухте Новик, 9 сентября.