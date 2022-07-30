Экспорт товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46% по отношению к июню прошлого года. Об этом 30 июля пишет РБК, ссылаясь на Турецкий институт статистики.

Уточняется, что объем экспорта в июне составил $791,4 млн. В мае показатель был равен $519 млн. По данным торговой базы ООН Comtrade, последний раз такой июньский рекорд наблюдался в 2010 году.

Самим популярными товарами являются турецкие фрукты и ягоды, например, персики и черешня. Кроме того, увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих. Между тем, по информации издания, экспорт из Японии, Вьетнама, Таиланда, Малайзии и других азиатских стран значительно снизился.

Эксперты считают, что Турция может выйти на четвертое место в списке крупнейших поставщиков товаров в Россию, если экспорт товаров из европейских стран продолжит снижаться на фоне санкций.

Ранее, в мае, сообщалось о снижении экспорта товаров в Россию из стран ЕС на 55% (с €7,65 млрд до €3,42 млрд), из Китая — на 26% (с $5,126 млрд до $3,8 млрд). Отмечалось, что Южная Корея сократила поставки более чем вдвое ($352,2 млн в марте 2022 года против $793,1 млн в марте 2021 года). Япония снизила экспорт с $683,8 млн по итогам марта прошлого года до $422,9 млн в марте текущего.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева в беседе с «Известиями» объяснила временное снижение экспорта ситуацией на глобальном рынке. По ее мнению, экономика еще до конца не восстановилась от последствий пандемии COVID-19 и проблемы бизнеса нарастают как снежный ком.

Как утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в России многие делают ставку на замещение поставок из ЕС, США, Японии и Кореи за счет увеличения импорта из азиатских стран (прежде всего из Китая и Индии), Турции, Латинской Америки. Однако пока практика показывает, что этот процесс идет труднее, чем предполагалось, резюмирует Беленькая.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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