Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на ток-шоу британского телеведущего Пирса Моргана заявила, что США на протяжении долгого времени унижали Россию. Программа вышла в эфир 30 июля.

Так, по ее мнению, Вашингтон «слишком долго унижал россиян».

Кроме того, Коултер заявила, что президент РФ Владимир Путин «был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября [2001 года], чтобы выразить соболезнования США», на что Джордж Буш-младший, занимавший на тот момент пост главы Белого дома, «даже не перезвонил ему».

Также журналистка обвинила в событиях на Украине НАТО и заявила, что Запад должен прекратить поддержку Киева.

«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы», — констатировала она.

Коултер напомнила, что Украина была зоной влияния Российской империи исторически. А в наличии НАТО после распада СССР она не увидела никакого смысла.

Накануне министерство обороны США сообщило, что в соответствии с программой финансирования военной помощи Украине ведутся закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поставке украинцам системы ПВО большой дальности.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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