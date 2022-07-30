Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Мир
Американский военный счел невозможным для ВСУ отбить Херсонскую область
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня
Мир
Борт с Нэнси Пелоси вылетел в направлении Тайваня
Мир
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
ВС РФ разгромили воинский эшелон с элитным батальоном президента Украины
Экономика
Экспорт товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46%
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Общество
СК просит суд арестовать руководителей хостела после гибели восьми человек
Политика
Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ 31 июля
Сюжет:

Американская журналистка заявила о длительном унижении США России

Американская журналистка Энн Коултер заявила, что США долгое время унижали Россию
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на ток-шоу британского телеведущего Пирса Моргана заявила, что США на протяжении долгого времени унижали Россию. Программа вышла в эфир 30 июля.

Около 6000 жителей Бердянска подали заявления на получение российских паспортов. Онлайн спецоперации 30 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Так, по ее мнению, Вашингтон «слишком долго унижал россиян».

Кроме того, Коултер заявила, что президент РФ Владимир Путин «был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября [2001 года], чтобы выразить соболезнования США», на что Джордж Буш-младший, занимавший на тот момент пост главы Белого дома, «даже не перезвонил ему».

Также журналистка обвинила в событиях на Украине НАТО и заявила, что Запад должен прекратить поддержку Киева.

«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы», — констатировала она.

Коултер напомнила, что Украина была зоной влияния Российской империи исторически. А в наличии НАТО после распада СССР она не увидела никакого смысла.

Накануне министерство обороны США сообщило, что в соответствии с программой финансирования военной помощи Украине ведутся закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поставке украинцам системы ПВО большой дальности.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022