В Испании подтвердили второй летальный случай от оспы обезьян

В Испании подтвердился второй случай летального исхода в результате заражения оспой обезьян. Об этом сообщило в субботу, 30 июля, министерство здравоохранения страны.

По информации ведомства, всего в Испании было выявлено около 4,3 тыс. инфицированных.

О первом случае смерти в испанском минздраве сообщили накануне. Там же отметили, что эпидемиологический надзор и дозы ранее полученных вакцин не могут сдержать распространение заболевания.

Ранее, 23 июля, ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. В организации заявили, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

В России первый случай оспы обезьян выявили 12 июля. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).