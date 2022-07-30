Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Мир
Американский военный счел невозможным для ВСУ отбить Херсонскую область
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
ВСУ нанесли удар по колонне с гуманитарным грузом для жителей Энергодара
Мир
Борт с Нэнси Пелоси вылетел в направлении Тайваня
Мир
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
ВС РФ разгромили воинский эшелон с элитным батальоном президента Украины
Мир
В Госдуме назвали Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в Еленовке
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Общество
В школах России с сентября введут новый формат классных часов
Мир
Financial Times указала на непрочность единства ЕС в отношении России
Сюжет:

СК РФ возбудил дела против военных Украины из 30-й и 54-й механизированной бригад

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел в отношении военнослужащих Украины из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили на сайте ведомства.

Бойцы без правил: в Мариуполе снайпер ранил корреспондента «Известий»
Украинские боевики целенаправленно открыли огонь по российской съемочной группе

«В Следственном комитете России возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), в отношении военнослужащих», — говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены в отношении военных 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича и Николая Переступняка, 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Майстренко и А. Голенко, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ.

Как утверждает следствие, с 25 по 28 июля указанные лица отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Донбасса. В частности, обстрелам подвергались города Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенные пункты Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР.

В результате ударов один мирный житель погиб, 38 человек были ранены. Кроме того, повреждены 81 дом и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что следствие установило причастность украинских боевиков к новым преступлениям против гражданского населения в Донбассе. Уголовные дела были возбуждены в отношении военнослужащих 24-й и 30-й отдельной механизированной бригады, а также 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады.

29 июня председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава ведомства, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022