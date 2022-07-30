СК РФ возбудил дела против военных Украины из 30-й и 54-й механизированной бригад

Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел в отношении военнослужащих Украины из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили на сайте ведомства.

«В Следственном комитете России возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), в отношении военнослужащих», — говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены в отношении военных 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича и Николая Переступняка, 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Майстренко и А. Голенко, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ.

Как утверждает следствие, с 25 по 28 июля указанные лица отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Донбасса. В частности, обстрелам подвергались города Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенные пункты Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР.

В результате ударов один мирный житель погиб, 38 человек были ранены. Кроме того, повреждены 81 дом и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что следствие установило причастность украинских боевиков к новым преступлениям против гражданского населения в Донбассе. Уголовные дела были возбуждены в отношении военнослужащих 24-й и 30-й отдельной механизированной бригады, а также 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады.

29 июня председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава ведомства, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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