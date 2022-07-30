ВС РФ разгромили воинский эшелон с элитным батальоном президента Украины

ВС РФ разгромили воинский железнодорожный эшелон с элитным батальоном президента Украины, уничтожены более 140 националистов. Об этом сообщил в субботу, 30 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эшелон, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, был разгромлен на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате удара уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее в этот день Минобороны опубликовало списки погибших и раненных в результате ракетного удара ВСУ по СИЗО у поселка Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Удар был нанесен в ночь на 29 июля из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По уточненным данным, погибли 50 украинских военнопленных, содержащихся в изоляторе, в том числе члены националистической группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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