Ребенок и взрослый привезли клещей в Мурманскую область

За прошедшую неделю в медучреждения Мурманской области в связи с укусами клещей обратились два человека. При этом укушены они были на территории других регионов. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Один из пострадавших — ребенок. Ему ввели иммуноглобулин. Второй пострадавший также получил необходимую медицинскую помощь.

Всего с марта 2022 года в медучреждения Мурманской области поступило 26 обращений по поводу укусов клещей. Как отмечается в материале, этот показатель не превышает среднемноголетних значений.

14 июля кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что попытка погладить ежа может закончиться укусом клещей, которые обитают в иголках ежа. По словам Кашух, при укусе следует незамедлительно обратиться к врачу.