Два человека погибли в аварии с КамАЗом в Рязанской области
Два человека погибли в презультате автомобильной аварии в Скопинском районе Рязанской области. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает «Пресса».
Инцидент произошел накануне, 29 июля, на 270-м километре дороги Р-22 «Каспий». Водитель КамАЗа с прицепом из Липецка выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada.
В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель легковушки — жительница Московской области, и пассажирка из Скопинского района. Еще один пассажир Lada— подросток, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА «7 новостей».
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее, 29 июля, семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.