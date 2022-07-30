The Guardian: президент России Владимир Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада

Санкции Запада против России сделали президента РФ Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Об этом 29 июля в статье для газеты The Guardian написал обозреватель Саймон Дженкинс.

По его мнению, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Автор материала считает, что Россия только выиграла от них.

«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этом году, укрепившись с января почти на 50%», — написал Дженкинс.

Между тем журналист обратил внимание, что западные страны погрузились в рецессию. Он отметил, что кабинет пока еще премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не представил документ, предсказывающий исход санкций против России для Лондона.

Дженкинс напомнил, что в настоящее время экономическая ситуация нестабильна во всех странах Европы и США.

«Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции против России без единого слова о цели», — подчеркнул Дженкинс.

Как сообщалось накануне, по причине введенных санкций Великобритания переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России. Сейчас цены на энергоносители в Соединенном Королевстве стремительно растут, а инфляция составляет чуть больше 9%.

В этот же день стало известно, что в Испании инфляция в июле достигла 10,8%. В стране поднялись цены на продукты питания, напитки, электричество.

Инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года. А годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что также стало максимумом с ноября 1981 года.

Данные Евростата по состоянию на 1 июля фиксируют рекорд инфляции в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

В апреле российский лидер указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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