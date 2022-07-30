В Рязанской области от удара молнии загорелось пшеничное поле
В Сараевском районе Рязанской области от удара молнии загорелось пшеничное поле. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает «Пресса».
Сгорело около 10 га.
Инцидент произошел в четверг, 28 июля в ОАО «Кривское А.О.». Сильный ветер быстро разогнал пламя, которое перекинулось на другое поле.
В результате огонь удалось потушить.
Глава Борецкого сельского поселения Валентина Ряшенцева поблагодарила всех, кто помогал в ликвидации пожара.
«Хорошо, что всё обошлось так. Огромное спасибо всем, кто помог отстоять хлеб», — приводит ее слова 62INFO.ru.
Ранее, 25 июля, сообщалось, что из-за удара молнии в Сокольском районе Вологодской области загорелся дом. В результате пожара пострадал один человек.