В реке в Самарской области утонула 18-летняя девушка

В городе Жигулевск в Самарской области в реке Волга утонула 18-летняя девушка. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 29 июля. Ниже по течению на 150 метров от линии городского пляжа девушка купалась с подругой. Их утянуло на глубину в результате резкого падения уровня воды. Очевидцы произошедшего успели вытащить подругу на берег. На поиски второй девушки вызвали водолазов из Тольятти.

В результате тело девушки нашли на глубине 7 метров и в 15 метрах от берега.

27 июля стало известно, что в Москве мужчина утонул в пруду на Красногвардейском бульваре. По информации «Известий», он скончался приблизительно за сутки до того, как был найден. Его тело доставили в морг для медицинской экспертизы.