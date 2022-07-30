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В NYT рассказали о нежелании Блинкена объявлять Россию «спонсором терроризма»

New York Times: Блинкен сопротивляется призывам Конгресса США объявить Россию «спонсором терроризма»
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Фото: REUTERS/Andrew Harnik/Pool via REUTERS
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию «государством-спонсором терроризма». Об этом 30 июля сообщила газета The New York Times.

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«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию «государством-спонсором терроризма». <…> Но несмотря на эмоциональную привлекательность (данного термина. — Ред.), Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией», — пишет газета.

28 июля газета Politico рассказала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

Отмечается, что инициатива конгрессменов идет вразрез с более ранними заявлениями конгресса США, согласно которому решение должен принять Госдеп. С помощью законопроекта, отмечает Politico, конгрессмены хотят надавить на Госдепартамент и президента США Джо Байдена в случае, если их решение по внесению России в американский список «спонсоров терроризма» не удовлетворит представителей.

27 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп США рассматривает вопрос объявления РФ страной, которая якобы «спонсирует терроризм». По словам дипломата, ведомство изучает вопрос соответствия данного решения критериям, ранее объявленным конгрессом США.

До этого, 21 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что в США пытаются придать России такой статус, потому что антироссийские санкции не могут достигнуть результата. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» отметил, что резолюция США — это попытка демонизировать РФ. Как отметил политик, в мире давно сложилось устойчивое мнение, что именно американцы спонсируют террористические организации по всему миру. Помимо этого, Цеков напомнил об Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и множестве других государств, в дела которых вмешивались Соединенные Штаты.

В настоящее время такое определение присвоено Кубе, Северной Корее, Ирану, Сирии.

Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить Россию в этот перечень. Позднее, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».

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