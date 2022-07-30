Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии, среди них представители командования Вооруженных сил страны и журналисты. Об этом в субботу, 30 июля, сообщил МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства.

«В национальный стоп-лист дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в заявлении министерства.

В частности, в список внесены заместитель командующего ВМС страны Шейн Арнделл, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Роуз Кинг и другие. Для них въезд в Россию закрыт на бессрочной основе.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 650 российских граждан, включая президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

В рамках санкционных мер Новая Зеландия также объявила в марте о готовности заморозить активы представителей российских властей. Помимо этого, Веллингтон ввел персональные санкции в отношении порядка 100 россиян.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

При этом, как написала 30 июля газета The Guardian, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Как отмечает издание, Россия только выиграла от них.

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