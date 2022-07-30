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Французский волонтер рассказал об инсценировках в Буче

Французский волонтер Боке рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Волонтер, бывший французский военнослужащий, писатель Адриан Боке рассказал, что стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.

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По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных на севере Бучи в одном из ангаров в первых числах апреля. К этому времени украинские военные уже несколько дней как вошли в город.

«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — сказал Боке 30 июля в интервью «РИА Новости».

Бывший французский военный добавил, что неподалеку находились журналисты, которые начинали снимать, когда образовывалась группа тел.

«Один из волонтеров, который был на этом месте накануне, подчеркиваю, что это не я видел, а мне это рассказал один из волонтеров. Он рассказал мне, что видел накануне, как в Бучу приезжали грузовики–рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Из этого я понял, что происходят инсценировки и массовки», — пояснил он.

Как утверждает Боке, на население и на волонтеров оказывалось давление, им угрожали тюремным заключением, физической расправой со стороны представителей украинских вооруженных формирований, чтобы не допустить огласки совершаемых преступлений.

«С самого начала, как только я стал рассказывать все это, я стал получать угрозы в свой адрес. И более того из автомата «Калашников» расстреляли мой почтовый ящик, расположенный возле моего дома», — сказал волонтер.

Он опасается, что власти Франции будут преследовать его за сделанные им заявления.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности российской армии. В Минобороны РФ заявили в свою очередь, что все опубликованные киевским режимом заявления являются провокацией.

В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. Как указали в оборонном ведомстве, военнослужащие РФ покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

В мае британский наемник Эндрю, который был отправлен на окраину Бучи, рассказал о том, что на территории не было «следов сражения» или трупов. Он отметил, что местность, которую контролировали ВС РФ, казалась нетронутой.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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