В Ульяновской области спрогнозировали ливни

В субботу, 30 июля, в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, локально ливни, град и гроза. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой специалистов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, со скоростью 9-14 м/с. При грозе ожидаются порывы до 19 м/с. Воздух прогреется от 22 до 27 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются, отмечается в материале.

Как ранее, 28 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, август в Центральной России прогнозируется немного теплее положенного. К середине следующей недели термометры покажут до +30 градусов.